Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

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Зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ. Закрытое голосование по кандидатуре Толстого прошло в два тура, сообщает "Интерфакс".

В первом туре Толстой не набрал необходимого числа голосов, которые определяются большинством от списочного состава делегатов. После этого состоялся второй тур, где результаты определяются простым большинством от числа присутствующих в зале парламентариев.

Предложение провести по Толстому закрытое голосование поступило от представителя украинской делегации Марии Мезенцевой (партия "Слуга народа"), которая заявила, что "риторика Толстого противоречит европейским ценностям".

Остальные 18 вице-председателей ПАСЕ были утверждены открытым голосованием. Кандидатура Толстого на пост вице-спикера ПАСЕ была ранее поддержана Советом Госдумы.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.

Ранее Толстой рассказал, что комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме.

Он также назвал несколько удивительным решение депутатов ассамблеи оспорить права представителей России из-за поправок в Конституцию.

России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В июне этого года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил мнение, что некоторые страны хотят лишить РФ права голоса и права принятия решений. В таком случае остается надеяться на здравый смысл участников ассамблеи, которые не пойдут на поводу у русофобов.

Джабаров выразил уверенность, что если Россия вновь уйдет из ПАСЕ, то больше никогда не вернется в эту организацию. "Тогда ПАСЕ прекратит свое существование в нынешнем виде. Без России эта международная площадка становится совершенно неинтересной", – заключил он.