Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

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Комитет ПАСЕ по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме, сообщил РИА Новости вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Он назвал несколько удивительным решение депутатов ассамблеи оспорить права представителей России из-за поправок в Конституцию, а также отверг обвинения, что РФ не намерена соблюдать международные нормы.

Вопрос о ратификации полномочий обсудят на пленарном заседании в среду, 29 января.

Россию лишили некоторых прав в ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. Российская сторона сначала приостановила свое участие в заседаниях, а затем заморозила выплаты в бюджет организации.

Летом 2019-го права россиян восстановили в полном объеме.

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал предложение литовского делегата оспорить полномочия России в ПАСЕ.

Он отметил, что остается надеяться на здравый смысл участников ассамблеи, которые не пойдут на поводу у русофобов.