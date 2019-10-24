Володин призвал ПАСЕ соблюдать принцип парламентаризма

Фото: ТАСС/Алексей Никольский
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна основывать свою деятельность на принципах парламентаризма, то есть поднимать различные проблемы и вопросы. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет "Дни.ру".
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приехал во Францию для участия в Европейской конференции председателей парламентов. Впервые с 2013 года политик посетил Страсбург, где состоялись его переговоры с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич.
Володин поблагодарил генсека СЕ за возможность встретиться, а Пейчинович-Бурич заявила, что рада возможности полноценно пообщаться с российской делегацией впервые после ее возвращения в состав Парламентской ассамблеи.
Председатель Госдумы отметил, что для России крайне важен диалог со странами Европы, поскольку только так рождается доверие.
"Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, нам важно, чтобы ассамблея базировалась на основополагающих принципах парламентаризма, а это значит на разговоре о каких бы то ни было проблемах", – добавил Володин.
Политик отметил, что в каждый промежуток истории страны сталкиваются с разными проблемами, он призвал объединить усилия для борьбы с торговлей наркотиками, терроризмом, нелегальной миграцией. Также Володин пригласил генсека СЕ в Москву на празднование 75-летия Победы.
России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В июне этого года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: