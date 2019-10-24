Володин призвал ПАСЕ соблюдать принцип парламентаризма

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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) должна основывать свою деятельность на принципах парламентаризма, то есть поднимать различные проблемы и вопросы. Такое мнение выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишет "Дни.ру".

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин приехал во Францию для участия в Европейской конференции председателей парламентов. Впервые с 2013 года политик посетил Страсбург, где состоялись его переговоры с генеральным секретарем СЕ Марией Пейчинович-Бурич.

Володин поблагодарил генсека СЕ за возможность встретиться, а Пейчинович-Бурич заявила, что рада возможности полноценно пообщаться с российской делегацией впервые после ее возвращения в состав Парламентской ассамблеи.

Председатель Госдумы отметил, что для России крайне важен диалог со странами Европы, поскольку только так рождается доверие.

"Когда мы говорим о Парламентской ассамблее Совета Европы, нам важно, чтобы ассамблея базировалась на основополагающих принципах парламентаризма, а это значит на разговоре о каких бы то ни было проблемах", – добавил Володин.

Политик отметил, что в каждый промежуток истории страны сталкиваются с разными проблемами, он призвал объединить усилия для борьбы с торговлей наркотиками, терроризмом, нелегальной миграцией. Также Володин пригласил генсека СЕ в Москву на празднование 75-летия Победы.

России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В июне этого года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.