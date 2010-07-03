Макрон одобрил возвращение России в ПАСЕ

17:37
17:37
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Фото: kremlin.ru
Президент Франции Эммануэль Макрон поддержал решение о сохранении членства России в Совете Европы. Он выступает на заседании ПАСЕ, трансляция велась на сайте Ассамблеи.
"Я полностью поддерживаю выбор, который был сделан, – сохранить Россию в Совете Европы, потому что российский народ признает европейский гуманизм, он участвовал в его создании, география, история и культура России в основе своей европейские. В противном случае был риск рано или поздно увидеть, что Россия покидает Совет Европы. И тогда российские граждане были бы лишены возможности заставить уважать свои права", – сказал Макрон.
Он также отметил, что решение вернуть Россию в ПАСЕ не ослабляет решимость разрешить "замороженные конфликты", имея в виду конфликты на Украине, в Грузии, Приднестровье.
Макрон подчеркнул, что от России ждут, что она будет выполнять свои обязательства в отношении Совета Европы.
Участие России в открывшейся осенней сессии ПАСЕ сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.
Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ отказалась от участия в осенней сессии. "Указанное будет способом реагирования Украины на возвращение РФ в сессионный зал ПАСЕ без выполнения требований резолюций ассамблеи, одобренных в ответ на российскую агрессию против Украины", – говорилось в заявлении.
26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации, которая смогла участвовать в июньской сессии.
Дискриминация в отношении России была введена после апреля 2014 года, когда Крым вошел в состав РФ и происходили события на Украине.
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