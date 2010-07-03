Политолог оценил заявление главы украинской делегации в ПАСЕ о России

14:34
14:34
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Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров прокомментировал слова главы украинской делегации в ПАСЕ Елизаветы Ясько о необходимости поддержания диалога с Россией.
По словам политолога, президент Украины Владимир Зеленский пытается выбрать наиболее удобную для дальнейшего диалога с Западом стратегию. Он действует, ориентируясь на президента США Дональда Трампа, отметил Шатров в беседе с RT.
"Трамп при встрече с Зеленским говорил о необходимости взаимодействия с Россией. Мне кажется, что депутат, которая представляет интересы "Слуги народа", как раз выступила с этим заявлением, чтобы показать, что Зеленский выслушал Трампа и будет действовать таким образом, каким ему рекомендовали", – пояснил политолог.
Шатров подчеркнул, что в Киеве понимают, что Европа рано или поздно начнет выстраивать отношения с Россией.
"Я думаю, что Украина хочет мягко "выскочить" из противостояния с Россией, но сделать это так, чтобы за это отвечали другие", – сказал он.
Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Об этом сообщила Ясько. По ее словам, это способ реагирования Киева на возвращение России в ПАСЕ.
Комитет по мониторингу ПАСЕ предложил вернуть РФ полномочия в организации. Россию пригласили принять участие в июньской сессии ПАСЕ.
За возвращение России в ПАСЕ единогласно проголосовали 12 стран. Это Андорра, Азербайджан, Австрия, Кипр, Испания, Франция, Исландия, Ирландия, Норвегия, Сан-Марино, Сербия, Турция. Единогласно против участия Москвы в июньской сессии высказались Эстония, Латвия, Грузия, Литва и Украина.
26 июня ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме без санкций. За принятие резолюции проголосовали 116 парламентариев, против высказались 62, еще 15 воздержались.
После подтверждения полномочий России в ПАСЕ делегация Украины покинула зал заседаний.
Ассамблея также отклонила поправку к проекту резолюции, в соответствии с которой предлагалось отказать в восстановлении полномочий российской делегации. Группа парламентариев, в том числе от Украины, хотела изъять из резолюции фразу: "Ассамблея постановляет ратифицировать (подтверждает) полномочия делегации Российской Федерации".
Российская делегация впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ.
Учрежденная в 1949 году Парламентская ассамблея Совета Европы (до 1974 года − Консультативная ассамблея) является старейшим международным парламентским институтом, одним из трех основных органов Совета Европы. Хотя ПАСЕ не принимает законы, ее участники обсуждают наиболее актуальные проблемы современного общества и международной политики.
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