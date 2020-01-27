В Совфеде оценили попытку оспорить полномочия России в ПАСЕ

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал предложение литовского делегата оспорить полномочия России в ПАСЕ. Об этом сообщает RT.

По мнению сенатора, некоторые страны хотят лишить РФ права голоса и права принятия решений. В таком случае остается надеяться на здравый смысл участников ассамблеи, "которые не пойдут на поводу у русофобов".

Джабаров выразил уверенность, что если Россия вновь уйдет из ПАСЕ, то больше никогда не вернется в эту организацию. "Тогда ПАСЕ прекратит свое существование в нынешнем виде. Без России эта международная площадка становится совершенно неинтересной", – заключил он.

России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В июне этого года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.

