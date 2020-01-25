Киев обвинил Россию в краже истории

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На Украине обвинили Россию в краже истории "Украины-Руси". Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Василия Боднара.
Он обвинил Москву в попытках "вбить клин истории" между Киевом и Варшавой. Кроме того, Боднар захотел объединить усилия Украины и Польши против РФ.
"Россия издревле демонстрирует дар воровать не только чужие территории, но и чужую историю, как, например, историю Украины-Руси", – отметил украинский замминистра иностранных дел в статье для интернет-газеты "Зеркало недели".
По утверждениям Боднара, Москва приписала себе чужие победы и неоднократно перекладывала ответственность за преступления на других.
Также отмечается, что он поддержал поляков, которые обвинили Советский Союз в развязывании Второй мировой войны.
Ранее в Польше потребовали от России репарации. Там отметили, что Москва обязана заплатить стране компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. В РФ же на подобные заявление реагируют отказом.