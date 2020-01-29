ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме

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Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) проголосовали за ратификацию полномочий делегации РФ в полном объеме.

На сайте организации отмечается, что также признается наличие "некоторого прогресса" в выполнении условий Минских соглашений. Однако в тексте поправки содержится напоминание о позиции ассамблеи по "аннексии Крыма".

Согласно документу, за последние полгода после возвращения в ассамблею Россия выполнила ряд рекомендаций, включая обмен заключенными и подготовку Москвой и Киевом новых подобных операций.

Кроме того, РФ сотрудничает "с совместной следственной группой и прокуратурой Нидерландов по крушению Boeing над Донбассом. В то же время указывается, что Россия заплатила все положенные взносы в бюджет организации.

28 января зампредседателя Госдумы, глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой был избран вице-спикером ПАСЕ.

России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В июне этого года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.