ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

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Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения рядом стран – членов организации своих обязательств. Документ включает претензии к России, в том числе по ситуации на Украине, передает РИА Новости.

Там же высказаны претензии к России по ситуации с соблюдением прав человека, невыполнением решений ЕСПЧ, требованием привлечь к ответственности причастных к катастрофе малайзийского Boeing MH17 на Украине в 2014 году. В резолюции Россию призывают к полному выполнению Минских соглашений, называя ее одной из их сторон. Член делегации РФ, депутат Госдумы Николай Рыжак обращал внимание, что это противоречит позиции Совета Безопасности ООН.

Резолюцию приняли при низком кворуме, ее принятие поддержали 49 депутатов, 17 выступили против, трое воздержались. В ассамблею входит 321 парламентарий.

Москва неоднократно отмечала, что не является стороной Минских соглашений и внутриукраинского конфликта и выступает за скорейшее разрешение кризиса на Украине.

Глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявлял, что Россия против документа. Он подчеркнул, что Москва не согласна с хамским подходом в отношении нее.

Россию лишали основных полномочий в ПАСЕ в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом и вооруженного конфликта в Донбассе. В 2017 году Москва заморозила уплату членских взносов. Возобновить их планировали только после полного восстановления полномочий.

28 января зампредседателя Госдумы, главу российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ. 29 января ПАСЕ проголосовала за ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме.

Первый заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение, что без России о ПАСЕ никто не вспоминал. Он полагает, что решение вернуть полномочия стране не связаны со взносами.

ПАСЕ решила вернуть свой статус, вернув Россию, считает парламентарий. Джабаров добавил, что он против того, чтобы использовать эту трибуну ради критики России.

Зимняя сессия ПАСЕ открылась в Страсбурге 27 января и продлится до 31 января.



