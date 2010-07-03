Фото: depositphotos/peter77

В Швеции призывают к ужесточению санкционного режима против Москвы, сообщает RT.

"Властям Швеции следует содействовать сохранению и ужесточению санкционного режима против России", – говорится во внесенном в парламент законопроекте депутатов шведской Умеренной коалиционной партии.

В документе отмечается, что возвращение РФ в ПАСЕ подрывает авторитет организации. Депутаты партии считают, что социал-демократы позволили России вернуться в Парламентскую ассамблею без каких-либо уступок со стороны Москвы, что якобы подрывает авторитет организации.

Также в проекте закона говорится, что после вооруженного конфликта в Грузии в 2008 году Москва начала активно укреплять военную мощь страны.

Ранее шведские журналисты посчитали, что европейские страны должны совместно противостоять своему "историческому врагу" – России. Это стало особенно актуально на фоне политических успехов Москвы в Сирии.

России запретили участвовать в заседаниях ПАСЕ после присоединения Крыма в 2014 году. В июне этого года полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее были восстановлены. Участие России в осенней сессии сопровождалось бойкотом со стороны Украины, Грузии и Литвы.