Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявлено в Чехии

Фото: AP Photo/Petr David Josek
Власти Чехии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС.
Особый режим будет действовать в течение месяца, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.
"В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени в четверг", – заявил Бабиш на пресс-конференции по итогам заседания правительства.
Чрезвычайное положение сохраняется 30 дней. Согласно последним данным, в республике диагностировали 96 инфицированных.
Планируется, что в Чехию запретят въезд иностранцам из "зон риска".
Помимо Китая, Южной Кореи и Ирана, речь идет о странах Евросоюза – Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Бельгии.
Еще туристы не смогут въехать из Великобритании.
При этом на неопределенное время вводят запрет на все культурные, спортивные, религиозные и общественные мероприятия, где участвует больше 30 человек.
До того момента, пока ситуация с COVID-19 не нормализуется, прекращена работа бассейнов, саун, фитнес-центров, клубов и других заведений. Граждане страны не смогут посетить места общественного питания с 20:00 до 06:00.
Вспышка COVID-19 зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По информации на 12 марта, общее число зараженных коронавирусом достигло почти 125 тысяч человек.
В материковом Китае инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет свыше 4,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.
Сейчас продолжается разработка вакцины для лечения заболевших COVID-19.
Недавно в Москве начал работать оперштаб по строительству инфекционного центра.
Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса.
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