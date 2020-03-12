Чрезвычайное положение из-за коронавируса объявлено в Чехии

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Власти Чехии объявили чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса, передает ТАСС.

Особый режим будет действовать в течение месяца, сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш.

"В Чехии водится чрезвычайное положение с 14:00 по центральноевропейскому времени в четверг", – заявил Бабиш на пресс-конференции по итогам заседания правительства.

Чрезвычайное положение сохраняется 30 дней. Согласно последним данным, в республике диагностировали 96 инфицированных.

Планируется, что в Чехию запретят въезд иностранцам из "зон риска".

Помимо Китая, Южной Кореи и Ирана, речь идет о странах Евросоюза – Италии, Испании, Австрии, Германии, Швейцарии, Норвегии, Швеции, Нидерландах, Бельгии.

Еще туристы не смогут въехать из Великобритании.

При этом на неопределенное время вводят запрет на все культурные, спортивные, религиозные и общественные мероприятия, где участвует больше 30 человек.

До того момента, пока ситуация с COVID-19 не нормализуется, прекращена работа бассейнов, саун, фитнес-центров, клубов и других заведений. Граждане страны не смогут посетить места общественного питания с 20:00 до 06:00.

Вспышка COVID-19 зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По информации на 12 марта, общее число зараженных коронавирусом достигло почти 125 тысяч человек.

В материковом Китае инфицировано около 80,7 тысячи человек, а за его пределами – более 37 тысяч. Количество летальных исходов после заражения вирусом составляет свыше 4,5 тысячи. Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Россия с 13 марта ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией.

Сейчас продолжается разработка вакцины для лечения заболевших COVID-19.

Недавно в Москве начал работать оперштаб по строительству инфекционного центра.

Ранее сообщалось, что правительство Украины ввело общенациональный карантин из-за коронавируса.