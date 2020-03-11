Режим домашней изоляции не распространяется на ряд лиц

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Режим домашней изоляции не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, которые прибывают в российскую столицу в составе официальных делегаций. Об этом говорится на сайте Депздрава со ссылкой на Оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что двухнедельный режим домашней изоляции должны соблюдать лица, которые вернулись из КНР, Южной Кореи, Ирана, Италии, Франции, Германии и Испании.



"Оперативный штаб по городу Москве сообщает, что эта мера не распространяется на дипломатических работников, сотрудников МЧС и Роспотребнадзора, а также лиц, прибывающих в Москву в составе официальных делегаций", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что при необходимости операторы горячей линии оформят больничный лист, его доставит на дом курьер в течение двух дней.

"Такая мера позволяет сохранить жизнь города в привычном режиме и при этом сконцентрировать работу городских служб с группами риска", – говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в Москве зафиксировано девять случаев заболевания коронавирусом.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце 2019 года в китайском городе Ухань.

Сергей Собянин сообщил о введении запрета в городе на проведение массовых мероприятий с участием более 5 тысяч человек. Это необходимо для минимизации возможности распространения коронавирусной инфекции. Меры будут действовать до 10 апреля.

Москва вводит ограничения на массовые мероприятия больше 5 тыс человек

5 марта мэр ввел в городе режим повышенной готовности. Все россияне, посетившие территории, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом, должны сообщать о своем возвращении в РФ, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию города по номеру телефона +7 (495) 870-45-09.

С 10 марта до занятий в столичных образовательных учреждениях не допускаются ученики и преподаватели, посетившие страны с неблагополучной ситуацией по коронавирусу по перечню Роспотребнадзора.