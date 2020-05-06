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В мире

09:31

В Швеции откроют ресторан для одного посетителя

за рубежом

Фото: bordforen.com

В Швеции молодая пара откроет ресторан, который будет рассчитан на одного посетителя, передает "Мир 24". Данный ресторан, получивший название "Стол для одного", можно будет найти неподалеку от небольшого города Рансетер.

Отмечается, что он рассчитан только на одного гостя в день. "Это будет единственный в мире безопасный ресторан", – делится автор идеи Линда Карлсон.

Создатели рассказали, что заведение состоит из одного стола для будущего клиента, который стоит в открытом поле.

Так, официантов не будет, еду подадут при помощи системы канатов и шкивов. Известно, что готовить блюда станут из продуктов, купленных у местных фермеров.

Всю посуду будут мыть два раза между каждым использованием. Планируется, что ресторан примет первых посетителей уже 10 мая.

Он продолжит работу до 1 августа. По словам владельцев, закрыть счет можно любой суммой, материальное положение не будет играть роли.

Ранее стало известно, что более 70% московских кафе и ресторанов могут уйти с рынка.

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