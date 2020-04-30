Что будет с фитнес-клубами после пандемии?

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский – о том, что будет с фитнес-индустрией после пандемии.

Режим самоизоляции сильно сказался не только на привычной жизни людей, но и на всех сферах деятельности, особенно бизнесе. Закрыты бары и рестораны, автосалоны и парикмахерские, а также фитнес-клубы. Причем последних закрыли раньше других, посчитав, что именно в фитнес-клубах риск заразиться выше, чем в других заведениях. Таким образом, все столичные фитнес-клубы закрыты уже пять недель. И возникает вполне логичные вопрос: а что будет с индустрией в целом и тренерами в частности после снятия ограничений? Будет ли у клиентов возможность вернуться в любимый клуб, а тренеру – на прежнее место работы? И почему так важно сохранить эту отрасль.

После закрытия фитнес-клубов не прошло и недели, а генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса Николай Алексеенко уже предложил оставшимся без работы тренерам пойти трудиться на стройки. Мол, ребята спортивные, пусть "таскают кирпичи". Я сейчас не буду углубляться в то, что если бы 30 тысяч московских тренеров ринулись работать на стройки, то вряд ли стройки готовы были принять такое количество новых сотрудников.

Дело совсем в другом. Профессиональный тренер – это в первую очередь бывший или действующий спортсмен. Человек, который потратил годы жизни на регулярные тренировки и выступления на соревнованиях. Далее – это образованный человек: не только со средним специальным или высшим, профильным образованием, но и еще с обязательным наличием сертификата государственного образца.

Фитнес-тренеры – это люди, на чью подготовку ушло много времени и денег, они не должны работать на стройках.



Они должны работать в рамках своей профессиональной компетенции, выполняя свои непосредственные обязанности. И это одна из важнейших причин сохранить фитнес-индустрию – рабочие места людей конкретной профессии.

Вторая причина – это то, что фитнес-индустрия вносит существенный вклад как в пропаганду здорового образа жизни, так и в вовлечение людей в тренировочный процесс в целом. Фитнес давно перестал быть просто "качалкой" и "кардиозоной". Это реальная отрасль с десятком направлений, для всех категорий граждан, от детей до пенсионеров, а также для людей с различными проблемами со здоровьем. Общее количество людей, которые так или иначе занимаются в фитнес-клубах, различных студиях йоги, пилатеса и других направлений, – более трех миллионов человек.



Но что будет с фитнесом на самом деле после снятия ограничений?

Благодаря усилиям представителей отрасли фитнес-индустрия была признана как наиболее пострадавшая отрасль из-за коронавирусной инфекции, другими словами, бизнесу будет оказана некая государственная поддержка. Но спасет ли это бизнес?

Стопроцентно сказать нельзя. Ведь основная проблема для любого фитнес-клуба или небольшой студии – это оплата аренды за помещение, которую клубы не платят уже полтора месяца, и задолженность растет каждый день. Несложно догадаться, что неработающие клубы, в отличие от тех кафе и ресторанов, которые сориентировались в данной ситуации и начали продавать еду навынос или с доставкой на дом, тем самым хотя бы покрывая какие-то затраты на ту же аренду и зарплату сотрудников, могут продержаться до конца кризиса, а вот фитнес не может позволить себе такой вариант поддержания денежного оборота.

Да, многие клубы стали сдавать оборудование в аренду и немного зарабатывают на онлайн-тренировках, но в условиях полного закрытия клуба это вообще никак не компенсирует хотя бы затраты на аренду.



Другими словами, если государственная поддержка не будет своевременной и эффективной, после выхода с карантина клубы будут лопаться, как мыльные пузыри, просто потому, что большинство арендодателей не будут готовы пойти им навстречу, так как они тоже терпят серьезные убытки.

Проблема спортзалов – это и проблема владельцев помещений, которым также нужно платить налоги, зарплаты и так далее. По некоторым прогнозам, по России к концу кризиса может закрыться до 70 процентов всех фитнес-клубов, и для индустрии это катастрофа. Больше всего "достанется" единичным клубам и небольшим сетям, а вот крупным игрокам будет проще удержаться на плаву благодаря большой клиентской базе и денежному обороту.

Возникает и еще одна проблема: как только закончится режим самоизоляции и клубы, которые устояли за этот период, начнут работать, не факт, что они не закроются в ближайшее время. Ведь многие клиенты также остались без работы или у них существенно снизился доход, а значит, в ближайшее время вряд ли они побегут покупать абонементы или персональные тренировки, так как на них деньги сейчас будет тратить нецелесообразно. Именно поэтому для фитнес-индустрии сейчас так важна помощь государства.