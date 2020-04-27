Как фитнес в самоизоляции вытащит вас из депрессии. Личная история

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, почему так важно заниматься спортом в самоизоляции – для поддержки и физической формы, и психологической стабильности.



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Режим вынужденных выходных пока не заканчивается, точных дат нам никто не говорит, а значит, мы продолжаем сидеть дома. И хорошо тем, у кого есть возможность работать удаленно, но ведь многие временно остались без работы. Как бы то ни было, нельзя "опускать руки", хандрить и тем более уходить в депрессию. Что, к сожалению, хоть и по объективным причинам, но все же очень зря происходит с большим количеством людей.

Причем больше всего "добивают" даже не вынужденные выходные, не отсутствие работы или снижение доходов. Тяжелее всего пережить невозможность повлиять на ситуацию.



Я не зря заговорил именно про депрессию, ведь многие сейчас находятся в близком к ней состоянии. Поэтому я решил рассказать свою историю о том, как меня почти победила депрессия и как физические нагрузки помогли мне из нее выбраться.

В 2017 году компания, в которой я проработал почти одиннадцать лет, перестала платить зарплату. К тому моменту я хорошо зарабатывал, причем шел к такому доходу постоянными, поступательными шагами, набирая клиентскую базу и проводя большое количество тренировок. И это уже после "пережитых" финансовых кризисов 2008 и 2014 годов, когда фитнес-индустрия теряла до 70 процентов клиентов. Это были объективные причины потери объема работы, поэтому и реагировал я на них не так остро. А здесь, казалось бы, в экономике все стабильно, клуб работает, я после последнего кризиса 2014 года снова набрал клиентов, мой заработок растет, и тут мне просто перестают платить зарплату, те деньги, которые я уже заработал!



Фото: предоставлено автором

Сначала это был месяц, потом второй, а дальше задолженность была уже за полгода. И именно в этот момент я попал в состояние сильнейшей депрессии, так как оказалось, что для меня как для мужчины, как для "добытчика" нет ничего хуже, чем остаться без средств к существованию, особенно когда я несу ответственность не только за себя, но и за близких мне людей.

Депрессия развивалась достаточно быстро. Сначала это проявлялось в постоянно плохом настроении, заторможенности, вялости. Затем – в снижении силовых показателей, так как я действующий спортсмен.

А дальше у меня началась сильнейшая бессонница. Даже вспомнить страшно, но я не спал практически три месяца.



Как бы я ни уставал, сон просто не приходил. В какой-то момент я даже стал бояться ложиться спать.

В такой ситуации многим людям помогает алкоголь, и это не лишено смысла, ведь это релаксант. Но так как я не привык решать проблемы таким путем, как бы тяжело мне ни было, я решил больше тренироваться. Да, я не работал с привычными мне весами, я снизил нагрузку за тренировку, но зато стал заниматься каждый день.

Занятия не просто помогали отвлечься от скверных мыслей, они буквально заставляли сконцентрироваться на чем-нибудь другом. Мы знаем, что умеренные нагрузки полезны для здоровья: снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, уменьшают лишний вес или не дают ему увеличиваться, укрепляют иммунитет, повышают общую работоспособность, а еще ставят "голову на место".



Фото: предоставлено автором

Ведь любая тренировка – это концентрация, это четко выраженная задача, которую нужно решить. И это способ не уйти в депрессию, а выйти из нее. Так получилось и у меня. Дальше я начал искать дополнительные источники дохода, пока решался вопрос с выплатой долгов по зарплате. К слову, их постепенно стали закрывать.

Заниматься нужно в любом случае, в первую очередь для нашего физического здоровья, во вторую – для психологического. Если вы понимаете, что стресс из-за всей этой ситуации очень сильный, просто начните тренироваться каждый день по 30–60 минут.



Работайте в легком режиме, не до "потери сознания". Тренируйтесь максимально разнообразно, чередуйте упражнения, а также режим работы и время отдыха между подходами.

Причем для таких тренировок вам не нужно покупать какое-либо оборудование, работайте с собственным весом тела. Также можно ставить разные задачи перед собой, например, если вы сейчас стоите в планке минуту, то ваша задача – от тренировки к тренировке увеличивать этот показатель хотя бы на 10 секунд. Отжимаетесь от пола двадцать раз – хорошо, на следующей тренировке прибавьте одно-два повторения. Ваша задача – ставить перед собой новые, решаемые задачи и обязательно их выполнить.

Поверьте моему опыту, такой метод отлично скажется на вашем здоровье, но самое главное, у вас появится больше поводов не хандрить, а развиваться. Двадцать лет назад мой тренер по регби сказал: "Все, что не доходит через голову, доходит через руки и ноги". В 2017 году я понял значение этих слов как никогда.

А еще самый молодой чемпион мира по боксу Майк Тайсон говорил: "Если опустить руки, легче не будет".