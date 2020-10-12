Ученые выяснили, сколько часов коронавирус сохраняется на коже человека

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Коронавирус сохраняется на коже человека и представляет опасность в течение 6–11 часов. К такому выводу пришли исследователи из Медицинского университета Киото, сообщает "Газета.ру".
Для сравнения, вирусы гриппа исчезали с кожи через 1–2 часа.
В ходе экспериментов ученые поместили на образцы кожи человека примерно по 100 тысяч образцов вирусов гриппа и новых коронавирусов.
Обработка 80% этанолом позволила убить все коронавирусы за 15 секунд. Кроме того, количество вирусов можно уменьшить в 100 раз промыв руки под проточной водой.
Если же помыть руки с мылом около 15 секунд, на коже останется только одна десятитысячная от исходного количества коронавирусов.
Ранее ученые из Австралийского центра готовности к борьбе с заболеваниями узнали, как долго коронавирус может оставаться на поверхности банкнота, металлических поручней и смартфонов.
Оказалось, что при плюс 20 градусах вирус может держаться на поверхностях около месяца, при плюс 30 – до трех недель, а при плюс 40 SARS-CoV-2 живет всего несколько суток.
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