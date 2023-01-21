Неопознанный летательный аппарат зафиксировали в небе над югом Украины

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В небе над южными территориями Украины зафиксирован неопознанный летательный аппарат. Об этом со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar сообщает "Лента.ру".

Отмечается, что в пятницу около 15:30 по московскому времени воздушное судно взлетело в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области, затем проследовало южнее и достигло Одесской области. После аппарат добрался до прибрежного поселка Тузлы, развернулся в сторону поселка Сарата и начал следовать вдоль украинско-молдавской границы.

По информации издания, к 20:00 пятницы объект прошел расстояние свыше 1,5 тысячи километров. Средняя скорость движения составила чуть более 200 километров в час. Также уточняется, что в первые минуты после взлета позывные судна несколько раз менялись, а затем были скрыты.

"Среди них (позывных. – Прим. ред.) были BYKR02, PTHX02, IITHX02, FCKPTN2. <...> По информации из открытых источников, BYKR02, как правило, используется для турецких ударных оперативно-тактических средневысотных БПЛА Bayraktar TB2", – говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье заметили неопознанный летающий объект, похожий на белый шар. Явление зафиксировали в октябре 2021 года в московской зоне единой системы организации воздушного движения. Эксперты предположили, что это мог быть метеорологический зонд, который попал в сильное воздушное течение.

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