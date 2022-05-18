Слушания по НЛО прошли в конгрессе США впервые за несколько десятилетий

В конгрессе США впервые за несколько десятилетий прошли открытые слушания по НЛО. Американские военные показали законодателям видеозаписи неопознанных летающих объектов.

Как отметили в руководстве разведки Военно-морских сил США, на этот раз это были не традиционные тарелки, а нечто похожее на треугольники, некоторые из которых мерцают.

Однако было установлено, что в момент съемки в том районе были замечены дроны коммерческого назначения. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.



