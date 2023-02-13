Неопознанные шары над США демонстрируют активизацию разведки КНР и РФ – Столтенберг

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Неопознанные шары над США являются признаком активизации разведки Китая и России против государств НАТО. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в Брюсселе генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

Он отметил, что организация рассматривает случаи разведки в разных сферах.

"Мы видим это и в киберсфере, и спутниковой, и вот с этими шарами. Это показывает важность нашей бдительности, нашего усиленного присутствия", – сказал Столтенберг.

Генсек заявил, что такая проблема говорит о необходимости более тщательного контроля государств Альянса над своим аэрокосмическим пространством. Из-за этого НАТО хочет создать новую виртуальную сеть, которая объединит данные гражданских и военных спутников.

4 февраля американские военные сбили китайский аэростат у побережья страны. После операции стартовал сбор обломков летательного аппарата из воды. Впоследствии в Госдепе поделились, что аэростат был оснащен техникой для разведки.

Действиями США в МИД КНР остались недовольны. Представители ведомства подчеркнули, что аппарат не нес военной или личной угрозы, его ликвидация стала нарушением международной практики. В КНР заявили, что аэростат попал на территорию Штатов по ошибке.

Следом похожий инцидент произошел 10 февраля, когда американцы сбили летательный аппарат над Аляской. Аэростат летел на высоте около 12 тысяч метров. Власти США заявили, что он представлял угрозу безопасности для гражданских рейсов.

Военные США сбили аэростат над Аляской

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