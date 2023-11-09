В мексиканском парламенте ученые назвали "тела пришельцев" из Перу настоящими

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В парламенте Мексики состоялось второе слушание по поводу "тел инопланетян" из Перу. Об этом сообщает Reuters.

7 ноября перед конгрессом вновь выступил журналист и уфолог Хайме Мауссан, который ранее демонстрировал там "останки пришельцев". В этот раз он пытался доказать, что образцы не являются подделкой, для этого он пригласил экспертов.

Одним из них стал антрополог Роджер Зунигу из Национального университета Алоизия Гонзаги в Перу. По словам ученого, за последние четыре года он изучил пять "пришельцев" и назвал их настоящими.

"Не было абсолютно никакого человеческого вмешательства в процессы физического или биологического формирования этих существ", – сообщил он.

Зунигу также предоставил конгрессу письмо 11 коллег, подтверждающих его слова, в котором, однако было указано, что ученые не считают мумии существами внеземного происхождения.

Хирург из Аргентины Селестино Адольфо Пиотто, в свою очередь, заявил, что провел изучение анализов и изображений существ и сделал вывод о том, что они являются "эволюционировавшей версией современного человека".

Кроме того, в конгрессе выступил мексиканский репер Клаудио Ярто. По его словам, он лично видел НЛО. Свое выступление Ярто закончил речитативом.

Впервые Мауссан представил в парламенте страны мумии двух гуманоидов, которые, как он утверждает, доказывают существование инопланетян, в сентябре.

Российский популяризатор науки Александр Соколов заявил "Газете.ру", что эти гуманоиды в действительности составлены из древних останков людей и животных.

Как утверждает Соколов, на самом деле такие фигуры являются подделкой. По его словам, в Перу сбытчики украденного антиквариата делают их из костей старых захоронений.



Останки "инопланетян" продемонстрировали на парламентских слушаниях в Мексике