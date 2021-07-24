Второй том мемуаров принца Гарри опубликуют лишь после смерти Елизаветы II – СМИ

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Фото: ТАСС/PA/Peter Nicholls
Американское издательство Penguin Random House собирается опубликовать не один, а как минимум два тома воспоминаний британского принца Гарри. При этом вторая книга выйдет лишь после смерти королевы Елизаветы II. Об этом сообщил таблоид Daily Mail со ссылкой на источник в издательском бизнесе.
Собеседник издания отметил, что герцог и герцогиня Сассекские заключили контракт на четыре книги, в том числе два тома откровенных мемуаров принца и руководство по здоровому образу жизни от Меган Маркл. В настоящее время о теме четвертой книги ничего не известно.
По информации Daily Mail, супруги были готовы подписать контракт с издательством, которое предложит им наибольшую сумму. Торги стартовали с 25 миллионов долларов, а финальная стоимость могла приблизиться к 35–40 миллионам.
Представители принца изначально отказались комментировать публикацию, но позже заявили, что газета тиражирует ложные и порочащие репутацию пары сведения.
Ранее сообщалось, что для написания книги Гарри на протяжении года сотрудничает с призером Пулитцеровской премии писателем-призраком Джоном Морингером. В мемуарах наследник престола должен раскрыть тайну гибели своей матери леди Дианы.
Вместе с тем большинство британцев не планируют читать мемуары принца. Восемь из десяти опрошенных назвали книгу воспоминаний неуместной.
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