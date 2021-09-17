Эксперт оценил вероятность воссоединения принца Гарри с семьей

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Королевский комментатор Нил Шон считает, что из-за новых проектов в США принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться возможности вновь соединиться с королевской семьей, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Он напомнил, что после переезда в США пара организовала благотворительный фонд Archewell, запустила проект на Spotify. Кроме того, они подписали контракт с Netflix. В свой день рождения Меган Маркл запустила благотворительную акцию "40x40".

По мнению Нила Шона, в будущем эти проекты вряд ли будут успешными. Одновременно он выразил восхищение амбициями жены принца Гарри.

"Но это все такая безвкусица. Если бы они просто исчезли на год и устроили бы себе спокойную жизнь, а затем восстановили бы мосты. Но нет же, они все делают с шумом и гамом. Кажется, они сожгли все мосты", – заявил Шон.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл попросили у британской королевы Елизаветы II аудиенции, чтобы познакомить ее с правнучкой – принцессой Лилибет. Пока королева не дала согласия на встречу, однако, по словам одного из источников, Елизавета II действительно хочет увидеть правнучку.