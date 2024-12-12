Президент Бразилии перенес вторую операцию после кровоизлияния в мозг

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Бразильскому президенту Луису Инасиу Луле да Силве сделали вторую операцию после того, как у него зафиксировали кровоизлияние в мозг. Об этом сообщил лечащий врач лидера республики Роберту Калил Филью, передает местная газета O Globo.

Как утверждает медик, операция прошла успешно, а президент Бразилии уже пришел в себя и даже разговаривает. Лечащий врач бразильского лидера добавил, что Лула да Силва будет выписан из больницы Сан-Паулу и вернется к исполнению своих обязанностей на следующей неделе.

19 октября он получил бытовую травму, упав в своей резиденции, из-за чего не поехал на саммит БРИКС в Казани. Бразильский лидер принял такое решение по рекомендации врача из-за временного запрета на длительные авиаперелеты.

Затем Лула да Силва перенес операцию по трепанации черепа, которая была необходима для удаления гематомы. Изначально он обращался с жалобами на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

