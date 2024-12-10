Врачи оценивают состояние президента Бразилии как стабильное

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Врачи оценивают состояние президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы как стабильное, рассказал министр – руководитель управления общественных связей Паулу Пимента, передает Terra.

"Процедура прошла абсолютно нормально, как и было запланировано. Президент госпитализирован и пробудет в больнице еще несколько дней", – уточнил он.

Ранее лидер Бразилии перенес операцию по трепанации черепа, она была необходима для удаления гематомы. Изначально он пожаловался на головную боль. Специалисты обнаружили у него внутричерепное кровоизлияние.

Врачи приняли решение о переводе политика в Сан-Паулу, где ему была проведена операция. Представители больницы заявили, что хирургическое вмешательство прошло без осложнений.