10 ноября, 11:22Общество
Почти треть россиян не захотели учиться готовить блюда по семейным рецептам
Фото: 123RF.com/nd3000
Почти треть опрошенных молодых россиян (30%) не желают учиться готовить по семейным рецептам, а предпочитают просто употреблять их. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса одной из торговых сетей.
Выяснилось, что каждый пятый вообще не проявляет интерес к кулинарному наследию семьи, а 36% стараются изучить рецепты и освоить их. Среди причин, почему молодое поколение не хочет сохранять кулинарные традиции, респонденты отметили нехватку времени и желания готовить.
Каждый десятый россиянин заявил, что причиной является потеря связи между поколениями, а еще почти столько же считают, что интерес к домашней кухне снижается из-за обилия кафе и ресторанов. При этом 27% опрошенных граждан считают, что их семейным традициям ничего не угрожает.
Популярными названы блюда советской эпохи – оливье и селедка под шубой. Своими семейными рецептами их назвали 34% респондентов. Еще четверть граждан назвали классические русские блюда, а 32% – кухни других стран мира. Для 60% граждан главным "секретным ингредиентом" остаются любовь и хорошее настроение.
Ранее стало известно, что на зиму россияне чаще всего консервируют кабачки и помидоры. Статьи про консервацию кабачков в интернете набрали свыше 2,6 миллиона просмотров. Их ценят за универсальность: их не только маринуют, но и делают из них икру, а также салаты с чесноком.
Статьи о закрутках из помидоров набрали 2,2 миллиона просмотров. Пользователи чаще всего искали рецепты соусов и салатов, также популярны классические рецепты соления помидоров.
