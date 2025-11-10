Почти треть россиян не захотели учиться готовить блюда по семейным рецептам

Фото: 123RF.com/nd3000

Почти треть опрошенных молодых россиян (30%) не желают учиться готовить по семейным рецептам, а предпочитают просто употреблять их. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на результаты опроса одной из торговых сетей.

Выяснилось, что каждый пятый вообще не проявляет интерес к кулинарному наследию семьи, а 36% стараются изучить рецепты и освоить их. Среди причин, почему молодое поколение не хочет сохранять кулинарные традиции, респонденты отметили нехватку времени и желания готовить.

Каждый десятый россиянин заявил, что причиной является потеря связи между поколениями, а еще почти столько же считают, что интерес к домашней кухне снижается из-за обилия кафе и ресторанов. При этом 27% опрошенных граждан считают, что их семейным традициям ничего не угрожает.

Популярными названы блюда советской эпохи – оливье и селедка под шубой. Своими семейными рецептами их назвали 34% респондентов. Еще четверть граждан назвали классические русские блюда, а 32% – кухни других стран мира. Для 60% граждан главным "секретным ингредиентом" остаются любовь и хорошее настроение.

Ранее стало известно, что на зиму россияне чаще всего консервируют кабачки и помидоры. Статьи про консервацию кабачков в интернете набрали свыше 2,6 миллиона просмотров. Их ценят за универсальность: их не только маринуют, но и делают из них икру, а также салаты с чесноком.

Статьи о закрутках из помидоров набрали 2,2 миллиона просмотров. Пользователи чаще всего искали рецепты соусов и салатов, также популярны классические рецепты соления помидоров.

