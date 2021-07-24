Врач развеял популярные мифы о растворимом кофе

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Врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев в разговоре с Москвой 24 развеял популярные мифы о растворимом кофе.
24 июля 1938 года принято считать днем рождения растворимого кофе. Именно в этот день на конвейер было поставлено массовое производство напитка.
По словам Арзамасцева, хороший растворимый кофе не уступает по качеству сваренному из перемолотых зерен. Разный способ приготовления совершенно не означает, что при производстве растворимого напитка использовалась какая-то химия, отмечает специалист.
"Хороший растворимый кофе будет таким же по качеству, как и хороший вареный кофе. В основе двух видов напитка лежат одни и те же зерна. Главное – смотреть на производителя", – рассказал Арзамасцев.
Еще один миф касается свойств кофе. Заявления о том, что от растворимого напитка нет никакого толку, неправда, отмечает диетолог.
Также специалист счел мифом мнение о том, что кофеина в растворимом кофе меньше, чем в вареном. Две одинаковые чашки растворимого и вареного напитка в конечном итоге окажут одинаковый эффект на организм, заявил Арзамасцев.
Что касается вреда напитка для здоровья, эффект будет зависеть не от способа приготовления кофе, а от особенностей человека, считает диетолог.
"Важно понимать, как переносится кофе организмом. Если генетически человек нормально воспринимает кофеин, то у него ни растворимый, ни вареный кофе не будет вызывать никаких проблем. Если же есть какая-то проблема с переносимостью компонента, то не имеет значения способ производства продукта: и тот и тот кофе нужно будет ограничивать", – заключил Арзамасцев.
Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что употребление кофе благотворно сказывается на профилактике нарушений сердечного ритма.
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