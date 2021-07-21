Ученые назвали напиток для профилактики нарушений сердечного ритма

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Употребление кофе благотворно сказывается на профилактике нарушений сердечного ритма. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета, сообщает "Вечерняя Москва".
Специалисты исследовали воздействие этого напитка на сердечный ритм, основываясь на сведениях о здоровье, генетических особенностях и уровне потребления кофе почти 390 тысяч человек, чьи данные находились в биобанке Великобритании.
Как оказалось, каждая дополнительная чашка кофе в течение дня дополнительно снижает риск аритмии на 3%. Речь идет о нарушениях сердечного ритма, фибрилляции предсердий и наджелудочковой тахикардии.
Основываясь на полученных данных, ученые пришли к выводу, что распространенное мнение о вреде кофе для сердечно-сосудистой системы в части развития аритмии является необоснованным.
Ранее британские медики выяснили, что употребление 3–4 чашек кофе в день снижает риск развития хронических болезней печени на 20%. У любителей кофе на 49% ниже риск смерти от таких болезней. Это было зафиксировано при раздельном рассмотрении растворимого кофе, молотого и кофе без кофеина.
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