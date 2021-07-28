Эксперт рассказала, какой вид кофе подорожает больше всего

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Эксперт по чаю и кофе Елизавета Тихонова в беседе с Москвой 24 прокомментировала сообщения о том, что россиян ждет резкий рост цен на кофе.
Ранее поставщики предупредили о резком подорожании кофе в России. Так, в продуктовой сети "Верный" цены поднимутся на 10–12% уже в августе, эту же информацию подтвердили и в торговой сети "Лента".
Основной причиной такого развития событий стали проблемы урожая кофейных зерен в Бразилии. Другим объяснением роста цен стал внутриполитический кризис в Колумбии.
В компании Сofix заявили, что постараются минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна. Кроме того, там выразили мнение, что первыми повышать цены на товары начнут маленькие сети. Эту точку зрения поддержал и основатель кофейни "Пнин" Дмитрий Горшенин.
"В Бразилии огромные плантации кофе, эта страна – самый большой поставщик кофе на нынешний рынок. Бразильский кофе считается самым низкосортным, он идет в основном на растворимый кофе", – сказала Тихонова.
Вместе с тем специалист добавила, что внутриполитическая обстановка в Колумбии, которую называют одной из причин подорожания кофе, часто бывает неспокойной. "Там постоянно происходит рэкет, постоянно отнимают прибыль. Некоторые хозяева плантаций просто на них даже никогда и не были", – пояснила собеседница Москвы 24.
Вместе с тем Тихонова добавила, что стабильно поставлять кофе будут страны Африки и Тихоокеанского бассейна.
27 июля стало известно, что цены на кофейные зерна сорта арабика обновили максимум. Согласно данным нью-йоркской биржи ICE Futures, стоимость фьючерсов выросла до 2 долларов. В последний раз такой показатель фиксировали в 2014 году.
Эксперты предполагают, что повышение цен на кофе связано с сильнейшей засухой, которая случилась в Бразилии. Кроме того, на стоимость оказали влияние проблемы с поставками из Вьетнама и Колумбии.
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