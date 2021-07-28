В России может резко подорожать кофе – СМИ

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Поставщики предупредили о резком росте цен на кофе в России. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на сообщения от представителей российских торговых сетей.

Как рассказали изданию в продуктовой сети "Верный", цены на кофе поднимутся на 10–12% уже в августе. Эту информацию также подтвердили в торговой сети "Лента".

В другой крупной сети рассказали, что стоимость сырья увеличится на 70%. Основной причиной такого развития событий стали проблемы урожая кофейных зерен в Бразилии. Другим объяснением роста цен стал внутриполитический кризис в Колумбии.

Как сообщалось ранее, цены на кофейные зерна на мировом рынке уже преодолели максимум 2014 года. Владельцы сетей кофеен ожидают, что в следующем году стоимость сырья возрастет на 40–50%.

"Мы постараемся минимизировать потери за счет объема продаж и долгосрочных контрактов на поставки зеленого зерна", – рассказали в компании Сofix.

Там выразили мнение, что первыми повышать цены на товары начнут маленькие сети. Эту точку зрения поддержал также основатель кофейни "Пнин" Дмитрий Горшенин.

"Мы не сможем компенсировать рост цен, так как работаем в среднем ценовом сегменте и кофе – тот продукт, от которого полностью зависит общая доходность бизнеса", – сказал он.

Ранее в СМИ сообщили о возможном подорожании хлеба. Предполагалось, что изменение цен ожидается в августе, причем оно составит 7–12%.

Позднее в Минсельхозе оценили сообщения о росте цен на хлеб. По данным министерства, на данный момент цены производителей находятся на стабильном уровне.