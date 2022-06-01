Что приготовить для идеального пикника на природе

На смену прохладной весне в Москву пришло долгожданное лето, а это значит, что можно чаще выбираться на природу. Одним из наиболее расслабляющих видов отдыха на свежем воздухе считается пикник. Сочетание ленивых солнечных ванн с аппетитными закусками – беспроигрышный вариант для восстановления душевных и моральных сил. Рассказываем, как подготовиться к пикнику на природе и что с собой взять.



Классический вариант

Сложно представить поездку на природу, в программу которой не были бы включены шашлыки. Само по себе разжигание огня, насаживание на шампуры сочного мяса и наблюдение за тем, как оно шкварча покрывается аппетитной корочкой, разнося вокруг запах, от которого в предвкушении поет желудок, занятие чуть ли не терапевтическое. Главное, не полениться и со всей ответственностью подойти к выбору продуктов. Залогом успеха превосходного шашлыка является не только правильный маринад, но и качественное фермерское мясо. Каким оно будет – дело вкуса.

Любителям насыщенных мясных блюд подойдет шашлык из говяжьей вырезки, свиной шеи или баранины. Нежные кусочки мяса с прослойкой жирка в ходе прожарки напитываются ароматом костра. Важно не мельчить при их нарезке. Слишком маленькие порции сделают шашлык сухим. Идеальными по размеру считаются кубики 4–5 сантиметров. Тем, кому больше нравится белое мясо, лучше обратить внимание на куриные голени, крылья и филе бедра. В отличие от грудки, которую сложно не пересушить, в них достаточно жира, чтобы шашлык получился сочным. В качестве бонуса – золотистая хрустящая корочка.

Следует учитывать, что во многом вкус мяса будет зависеть от маринада. Существует множество рецептов, от самых простых до затейливых, ради которых придется попотеть в поисках нужных специй. Однако беспроигрышным вариантом была и остается знакомая всем с детства классика – маринад из лука и уксуса. Для него не требуется много ингредиентов. Такой маринад не будет перебивать натуральный вкус мяса, зато дополнит шашлык ароматом лука и пикантной кислинкой.



Для его приготовления с расчетом на 2,5 килограмма свинины потребуется репчатый лук (1,5 килограмма), столовый уксус 9% (50 миллилитров), вода (100 миллилитров), лавровый лист (3 штуки), черный перец-горошек (10 горошин) и соль по вкусу. Сперва нужно нарезать мясо кубиками и лук кольцами, уложить все в посуду, которая не окисляется. Затем посолить, добавить перец и лавровый лист. Далее влить разведенный с водой уксус. Все перемешать, накрыть посуду крышкой или пищевой пленкой и отправить настаиваться в холодильник на 5–10 часов. После этого можно приступать к жарке.

Необычным дополнением к шашлыку являются сосиски, приготовленные на мангале. Чтобы насладиться домашним вкусом этого деликатеса, лучше покупать его из фермерского мяса в натуральной оболочке. При выборе между шампурами и решеткой-гриль следует учитывать несколько нюансов. К достоинствам первых относится равномерная прожарка за счет того, что мясо легко поворачивается над углями любой стороной. Зато на решетку его поместится больше, что будет кстати для большой компании. Если собираетесь отправиться на шашлыки в Москве, не забудьте, что жарить их можно только в специально оборудованных пикниковых зонах.



Пикантный вариант

Тем, у кого не так много времени, чтобы заниматься шашлыками, можно взять с собой на пикник корзину с заранее приготовленными продуктами. Например, собрать мясную тарелку с сыровяленой брезаолой – итальянским деликатесом из фермерской говядины и натуральных специй, пряной коппой, которую делают из свиной шейки, салями и пастромой.

Также можно порадовать себя сырной тарелкой с нежным камамбером, чечилом и молодой гаудой. Кроме того, приготовить оригинальный летний салат из апельсина, мяты и халуми. Этот солоноватый кипрский сыр похож на сулугуни и лучше всего подходит для жарки. Для приготовления салата понадобятся: халуми (500 граммов), апельсины (3 штуки), листья мяты (1 пучок), белый винный уксус (4 чайные ложки), оливковое масло (3 столовые ложки), грецкие орехи (50 граммов), рукола (145 граммов), кресс-салат и шпинат по вкусу.

В салатной миске смешайте оливковое масло, уксус, дольки апельсина, апельсиновый сок и мелко нарезанные листочки мяты. Получившуюся заправку посолить по вкусу. Сюда же добавьте листья салата и перемешайте. Затем разогрейте сковородку, нарежьте халуми на порционные кусочки и обжарьте сыр с каждой стороны 1–2 минуты. Выложите его на салат и сверху посыпьте порубленными грецкими орехами. Чтобы придать блюду еще большей пикантности, по желанию в него можно добавить черный свежемолотый перец.



Лучшим летним десертом являются свежие фрукты, которые украсят любой пикник. Сочные ягоды отборной клубники и черешни станут не только вкусным завершением трапезы, но также подарят организму заряд полезных витаминов и микроэлементов. Если хочется поэкспериментировать, то из фруктов можно приготовить салат. Этот легкий вариант десерта придется по душе всем любителям сладкого.

Для приготовления фруктового салата потребуются: клубника (120 граммов), яблоко (160 граммов), киви (80 граммов), черная смородина (50 граммов), йогурт (2 столовые ложки) и сахар (столовая ложка). Подготавливаем фрукты, тщательно промыв их в воде. Киви и яблоко очищаем от кожуры, затем вместе с клубникой нарезаем небольшими кубиками и перекладываем в общую миску. Даем излишкам воды стечь из черной смородины и выкладываем ее к остальным ингредиентам. Затем добавляем в салат йогурт, посыпаем его сахаром и перемешиваем. Готово!

Помимо еды, на пикник также обязательно следует захватить напитки. Например, освежающие морсы из облепихи, брусники или клюквы. Можно сварить их самостоятельно, однако если нет желания тратить на это время и силы, то проще заказать у проверенных поставщиков. Широкий выбор домашних морсов без добавления консервантов и другой химии представлен "ВЛАВКЕ". Здесь же можно купить свежее фермерское мясо для поездки на шашлыки, которое доставят прямо на дом. Причем оно уже будет замаринованное и вам не придется ломать голову, какие специи лучше сочетаются со свининой или курицей. Все, что остается, – это собраться у мангала с семьей и друзьями и наслаждаться летним отдыхом.