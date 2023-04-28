Легальный отдых: где в Москве можно пожарить шашлык

Отдохнуть на природе и пожарить шашлык в майские выходные можно, не выезжая из столицы: в городских парках оборудованы специальные зоны для пикника и мангала. Где найти такие точки и не нарваться на штраф во время отдыха – в материале Москвы 24.



200 мест на выбор

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Куташева Арина

В предстоящие майские выходные не будет запрета на разведение огня и приготовление шашлыков в лесопарках, заявили в МЧС России. "Все это регулируется локальными актами, все зависит от администрации соответствующего паркового хозяйства. Если они вводят запрет и ограничения, то они действуют, если не вводят – не действуют", – рассказал директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев в пресс-центре "Парламентской газеты".

При этом разжигать костер и жарить еду можно только в специальных пикниковых зонах. Там есть противопожарный мангал, ящики для песка, урны, информационные щиты с правилами пользования. В некоторых точках есть беседки, пункты проката оборудования, туалеты, бесплатный Wi-Fi. Единственное, площадку для пикника заранее забронировать нельзя, но в некоторых парках за дополнительную плату можно арендовать беседку или шатер.

В целом в столице находится около 200 точек, где разрешено жарить шашлык. В Бицевском лесу их 34, в Измайлове и Косинском парке – 7, в Москворецком – 45, в Серебряном бору – 26. Подробнее с адресами точек можно ознакомиться здесь.



Отдыхай, но не нарушай

Стоит помнить про несколько правил, несоблюдение которых может ощутимо подпортить настроение и отдых в целом. Например, за разведение костра и установку мангала вне пикниковых зон штраф – 5 тысяч рублей. Кроме того, не стоит забывать, что парк – общественное место, поэтому там нельзя распивать алкоголь и находиться в нетрезвом состоянии. В противном случае придется заплатить штраф от 500 рублей до 1,5 тысячи рублей.

Если отдых запланирован на особо охраняемой природной территории Москвы, то, помимо запрета на алкоголь и костры, там нельзя выгуливать собак без поводка, выкапывать деревья и кустарники, собирать растения, сажать что-либо, беспокоить животных и уничтожать их гнезда и норы. За это может грозить штраф от 4 до 5 тысяч рублей. Если же причинен значительный ущерб, то это считается экологическим преступлением, за которое грозит до двух лет исправительных работ.

