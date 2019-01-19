В Чувашии попросили простить долги за газ по примеру Чечни

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Депутат Государственного совета Чувашии от ЛДПР Константин Степанов попросил прокуратуру списать долги местных жителей за газ, как это было сделано в Чечне. Об этом сообщается на сайте чувашского представительства партии.

По данным чебоксарского "Газпрома", на конец 2018 года долги Чувашии за природный газ составляют около 3 миллиардов рублей.

Ранее с аналогичной просьбой выступили смоленские депутаты.

16 января суд Грозного обязал местное отделение "Газпрома" списать долги населения республики за газ на девять миллиардов рублей. Суд удовлетворил иск прокуратуры, опасавшейся "социальной напряженности" в случае попытки взыскать долги.