"Газпром межрегионгаз" назвал сумму списанных в Чечне долгов

"Газпром Межрегионгаз" подтвердил, что размер просроченной жителями Чечни задолженности за газ составляет 9,3 миллиарда рублей.
"Подтверждаем, что размер просроченной задолженности, о которой идет речь, составляет 9,353 миллиарда рублей", – сообщил представитель пресс-службы компании в эфире радиостанции "Говорит Москва". Также уточняется, что сумма долга сформировалась с января 2007 года по октябрь 2015 года.
О том, что Заводской районный суд Грозного обязал газовую компанию списать задолженность в размере 9 миллиардов рублей, сообщалось на прошлой неделе на официальном сайте прокуратуры региона. Однако позднее новость была отредактирована, из нее убрали информацию о сумме долга. "Газпром" уже подал апелляционную жалобу на решение суда.
Ранее представитель правительства Чечни Джамбулат Умаров прокомментировал ситуацию. Он заявил, что регион не пользовался газом "вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже".
Примеру Чечни хотят последовать депутаты в Чувашии и Смоленской области. Кроме того, член комитета Госдумы по охране здоровья и первый секретарь ульяновского обкома КПРФ Алексей Куринный призвал по примеру Чечни списать невозвратные долги за коммунальные услуги со всех россиян.
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