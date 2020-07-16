Цены на газ для россиян повысят с 1 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Цены на газ для населения в РФ повысятся с 1 августа. Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы, документ разместили на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", – следует из документа.

Во втором пункте уточняется, что оптовые цены на газ, утвержденные приказом, учитываются при формировании розничных цен на газ, реализуемый населению.

Так, для Московской, Воронежской, Волгоградской и Белгородской областей с 1 августа цена газа за 1000 кубометров составит 3921 рубль, для Ивановской, Владимирской и Ленинградской областей стоимость будет немного ниже – 3871 рубль, а газ для жителей Астраханской области обойдется в 3597 рублей.

Контроль за исполнением приказа возложили на замруководителя ФАС Андрея Цариковского.

Ранее говорилось, что Белоруссия потребовала пересмотреть цены на российский газ. Пересмотр стоимости российского газа в Минске объяснили сохранением тенденции к снижению цен на поставляемый в Европу газ из РФ.