Опубликован график планового техобслуживания газового оборудования на 2021 год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Жители столицы могут узнать дату визита специалиста Мосгаза по поводу технического обслуживания внутридомового газопровода. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
В комплексе городского хозяйства столицы отметили, что плановое техническое обслуживание газового оборудования проводится ежегодно в газифицированном жилом фонде города.
"Во время проверок проводится инструктаж потребителей по газовой безопасности, в том числе по правилам эксплуатации газовых приборов (плит и водонагревателей), порядку и срокам их ремонта и/или замены", – говорится в сообщении.
График проверок составлен на 2021 год. Москвичам нужно зайти на сайт mos-gaz.ru и перейти в раздел "График ТО ВДГО". Указав название улицы и номер дома, пользователь сможет увидеть точную дату визита и контактный телефон территориального подразделения Мосгаза.
Горожанам напомнили, что при себе сотрудник должен иметь удостоверение АО "Мосгаз" и все СИЗ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.
Ранее президент АНО ООДО "За безопасный город" Никита Янковой рассказал, что взрывоопасной концентрацией газа считается 10–15% от общего объема помещения. В этом случае взрыв может случиться от любой искры. Янковой посоветовал приобретать в квартиру датчик-газоанализатор. Также он рассказал, что утечку можно услышать в тишине, а также почувствовать при прикосновении руками в местах примыкания газовой трубы к прибору. В последнем случае сигналом об утечке послужит ощущение легкого холодка.
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