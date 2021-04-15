Эксперт предупредила об обмане с проверкой газа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Генеральный директор PGR agency Анастасия Бастрыкина в беседе с агентством "Прайм" предупредила о мошенниках, посещающих квартиры под видом проверки газовых труб и плит.

По ее словам, во время визита они якобы могут обнаружить утечку, которую предлагают сразу устранить за деньги. Злоумышленники также могут предложить установку газоанализатора, якобы распознающего утечки, но на деле данный прибор бесполезен.

"Бесполезными они часто являются потому, что их ставят без соблюдения определенных требований – такой прибор не опознает утечку", – пояснила эксперт.

Бастрыкина напомнила, что обслуживающие организации на бесплатной основе проверяют газовые приборы раз в год. Они устраняют утечки сами или направляют других специалистов в оговоренное с жильцами время.

Также она рекомендовала тем, кто хочет убедиться, что перед ними настоящий газовщик, позвонить в соответствующую службу или по телефону 112.

Ранее в Москве задержали 27 мошенников, которые убеждали москвичей покупать газовое оборудование по завышенным ценам.