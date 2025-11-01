График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

01 ноября, 09:48

Происшествия

Молодой человек распылил аэрозольный баллончик в метро Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Правоохранители задержали молодого человека, распылившего содержимое аэрозольного баллончика в московском метро, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, 22-летний приезжий из Иркутской области вступил в словесную перепалку с 37-летней москвичкой на станции метро "Киевская". За женщину вступился ее 29-летний родственник, после чего злоумышленник распылил в его сторону содержимое баллончика.

Нарушитель был оперативно задержан нарядом патрульно-постовой службы, подчеркнул Васенин. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

Ранее в Москве задержали 43-летнюю женщину по подозрению в краже сумки с деньгами и документами, которую мужчина обронил возле магазина на Варшавском шоссе. Полицейские изъяли часть похищенного. Материальный ущерб оценили более чем в 830 тысяч рублей.

Полиция задержала зацепера из Химок после инцидента в метро Москвы

