Молодой человек распылил аэрозольный баллончик в метро Москвы

Правоохранители задержали молодого человека, распылившего содержимое аэрозольного баллончика в московском метро, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.

По его словам, 22-летний приезжий из Иркутской области вступил в словесную перепалку с 37-летней москвичкой на станции метро "Киевская". За женщину вступился ее 29-летний родственник, после чего злоумышленник распылил в его сторону содержимое баллончика.

Нарушитель был оперативно задержан нарядом патрульно-постовой службы, подчеркнул Васенин. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство").

