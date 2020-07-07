Историческое здание театра "Модерн" отреставрируют

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичный театр "Модерн" планируют отреставрировать. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Специалисты проведут комплексную реставрацию здания – укрепят несущие конструкции, заменят инженерные системы, кровлю, восстановят интерьеры и фасады по архивным документам", – приводятся в материале слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

Как уточняется, одна из частей трехэтажного здания с ризалитом и аттиками выходит на Спартаковскую площадь, а другая – на Переведеновский переулок. Строение имеет сферический купол на крыше, а также двусветный парадный зал со стенами высотой в два этажа и двумя рядами окон. Также у здания деревянные двери парадного входа с резным декором.

Фасады здания украшены лепным декором. Это орнаментальные фризы, барельефы, розетки, фестоны, венки, лопатки, венчающие и междуэтажные карнизы, пояс модильонов и декоративные кронштейны. Облик здания выдержан в стиле московского модерна.

Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов, зданию вернут утраченные детали декора.

"Это две скульптурные композиции с атлантами – они были на крыше здания, а также балюстрада. На фасаде восстановят капители – верхние части колонн. Их украшали лебеди, несущие в клювах цветочные гирлянды", – рассказал Емельянов.

Также планируется провести работы внутри здания.

Ранее стало известно, что на востоке столицы началась реставрация кинотеатра "Родина". Разрешение на проведение работ выдало Мосгорнаследие. Кинотеатр был построен в 1938 году по проекту архитектора Виктора Калмыкова. Памятник архитектуры постконструктивизма расположен на Семеновской площади.

Специалистам предстоит отреставрировать уникальное декоративное оформление фасадов. Также будет приведено в порядок ограждение балкона из балясин. Кроме того, планируется раскрыть оконные проемы, которые были заложены в 60-х годах, а также воссоздать исторический дверной проем и восстановить люстры.

