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Общество

18:20

Дворцовый мост украсили цвета триколора

общество

Фото: СПб ГБУ "Ленсвет"

Дворцовый мост в Санкт-Петербурге украсили цвета российского триколора в День народного единства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ленсвет".

Отмечается, что центр города и Васильевский остров соединили бело-сине-красные вертикальные полосы, созданные с помощью более 600 светодиодных светильников. Такое украшение будет радовать горожан до вечера 5 ноября.

Также в "Мостотресте" добавили, что в ночь с 4 на 5 ноября мосты разводиться не будут. Кроме того, к празднику фонари на чугунных опорах украсили Большой проспект Петроградской стороны.

"Подсветка опор на Большом проспекте Петроградской стороны была установлена в 2019 году, и с этого времени она стала достопримечательностью и украшением города", – пояснили в "Ленсвете".

Улицы Москвы ко Дню народного единства украсили плакаты с поздравлениями. Здания Государственной думы и Совета Федерации украсили панно и флаги.

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