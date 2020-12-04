Сергунина рассказала об итогах образовательного онлайн-форума "Наследие"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молодежный образовательный форум "Наследие" собрал 13 студенческих команд из 17 вузов, а также более 50 экспертов в сферах архитектуры, реставрации и сохранения объектов культурного наследия. Мероприятие прошло в онлайн-формате 1 и 2 декабря, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Форум включал конкурс студенческих работ, образовательную программу и деловую конференцию с церемонией награждения победителей. Региональные участники анализировали объекты промышленной архитектуры своего города.

Шесть междисциплинарных команд из Москвы разрабатывали концепцию и проекты по реставрации и интеграции в жизнь мегаполиса ансамбля казенного винного склада на Самокатной улице.

Лучшим признали проект "Образовательная грань арт-пояса Москвы". Его концепция основана на реставрации и приспособлении одного из строений винного склада на Самокатной улице под образовательный культурно-досуговый центр, а других – под театральную и музыкальную площадки.

Второе место досталось проекту "Рекреационный центр YUAZ AQUA", третье – проекту "Международный учебный центр по охране культурного наследия".

"Форум проходил уже в третий раз. Это площадка для молодых специалистов – для профессионального развития, нетворкинга, обмена опытом и идеями", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Она отметила, что студенческий конкурс объединил больше 100 учащихся профильных вузов Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов.

В рамках образовательной программы для участников прошли вебинары по принципам работы с памятниками архитектуры, ключевым тенденциям сферы и инновационным трендам культурной инфраструктуры мегаполиса.

Деловая конференция включала дискуссии, архитектурный квиз, презентации конкурсных проектов и церемонию награждения. Эксперты обсудили судьбу индустриальных объектов в XXI веке.

Ранее сообщалось, что слушатели детских технопарков Москвы стали победителями международных конкурсов. Сергунина напомнила, что ежегодно в 18 подобных комплексах занимаются более 150 тысяч школьников.