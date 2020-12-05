Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата в честь годовщины Битвы под Москвой

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Сергей Собянин возложил венки к Могиле Неизвестного Солдата и к памятнику маршалу Жукову в честь 79-й годовщины Битвы под Москвой. Об этом сообщает Агентство "Москва".

В начале церемонии военнослужащие Преображенского полка вынесли два венка с еловыми ветвями, украшенные цветами и опоясанные красными лентами. Их поставили перед Вечным огнем.

Затем волонтеры во главе с главой города возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата и почтили память погибших. Во время церемонии играл оркестр Преображенского полка. Также мероприятие сопровождал марш батальона почетного караула.

После этого делегация направилась на Манежную площадь, к памятнику маршалу Георгию Жукову. Там также провели церемонию возложения цветов.

Ранее Собянин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в честь 79-й годовщины военного парада 1941 года на Красной площади.