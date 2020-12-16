Собянин заявил о своевременной помощи больным с COVID-19 благодаря реформе здравоохранения

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Сергей Собянин заявил, что реформа здравоохранения позволила своевременно оказывать помощь в пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.

По словам мэра, в условиях распространения COVID-19 ранее непопулярные решения городских властей помогли спасти десятки тысяч жизней.

"Самое главное, в период пандемии профессионалами с большой буквы проявили себя медицинские работники Москвы. Их искренняя преданность своему делу, достойная оплата труда, создание условий для профессионального роста, поддержка медиков в нынешний период стали основой борьбы за спасения жизни москвичей", – отметил градоначальник.

Ранее Собянин заявил, что власти сумели оперативно адаптировать городскую систему управления к условиям пандемии за счет прежних непопулярных решений. Он подчеркнул, что на это потребовались считаные дни.

Он отметил, что введенные из-за коронавируса ограничения могут сохраниться в Москве и в 2021 году. При этом мэр допустил, что они могут быть мягче действующих.

