Собянин заявил о своевременной помощи больным с COVID-19 благодаря реформе здравоохранения

12:27
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Сергей Собянин заявил, что реформа здравоохранения позволила своевременно оказывать помощь в пандемию коронавируса. Об этом он рассказал в ходе ежегодного отчета перед депутатами Мосгордумы.
По словам мэра, в условиях распространения COVID-19 ранее непопулярные решения городских властей помогли спасти десятки тысяч жизней.
"Самое главное, в период пандемии профессионалами с большой буквы проявили себя медицинские работники Москвы. Их искренняя преданность своему делу, достойная оплата труда, создание условий для профессионального роста, поддержка медиков в нынешний период стали основой борьбы за спасения жизни москвичей", – отметил градоначальник.
Ранее Собянин заявил, что власти сумели оперативно адаптировать городскую систему управления к условиям пандемии за счет прежних непопулярных решений. Он подчеркнул, что на это потребовались считаные дни.
Он отметил, что введенные из-за коронавируса ограничения могут сохраниться в Москве и в 2021 году. При этом мэр допустил, что они могут быть мягче действующих.
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