Ученый предупредил, что тяжелые формы коронавируса вызывают необратимые поражения легких

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Тяжелые формы течения коронавируса, в особенности у людей в возрасте, вызывают необратимые поражения ткани легких, сообщил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.

"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани", – сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".

Он пояснил, что организм пожилых людей очень слабо приспособлен к восстановлению ткани легких, поэтому следствием COVID-19 для них может стать необратимый фиброз легочной ткани.

Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусу. Специалист рассказал, что таких людей можно условно считать устойчивыми к коронавирусу и ко всем РНК-содержащим вирусам.