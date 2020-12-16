Ученый предупредил, что тяжелые формы коронавируса вызывают необратимые поражения легких

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Тяжелые формы течения коронавируса, в особенности у людей в возрасте, вызывают необратимые поражения ткани легких, сообщил ведущий специалист Центра имени Гамалеи Федор Лисицын.
"Необратимые изменения, да, к сожалению, это так. Тяжелые формы заболевания COVID-19, особенно у пожилых людей старше 60 лет, приводят к необратимому поражению легких, легочной ткани", – сказал Лисицын в эфире телеканала "Россия 24".
Он пояснил, что организм пожилых людей очень слабо приспособлен к восстановлению ткани легких, поэтому следствием COVID-19 для них может стать необратимый фиброз легочной ткани.
Ранее глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что люди с высоким уровнем интерферонов могут быть условно устойчивыми к коронавирусу. Специалист рассказал, что таких людей можно условно считать устойчивыми к коронавирусу и ко всем РНК-содержащим вирусам.
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