Клинические проявления COVID-19 у некоторых москвичей наблюдаются в течение года

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

У некоторых столичных пациентов клинические проявления коронавируса могут наблюдаться в течение года. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявила главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"У нас есть пациенты, которые в течение года с лишним больны, с теми или иными клиническими проявлениями. То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику. Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведет к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретет качество, к которому мы можем оказаться не готовы", – прокомментировала специалист.

Она подчеркнула, что в некоторых случаях заражение может спровоцировать до 75–80 процентов поражения легких за несколько дней. Кроме того, одним из признаков опасности является то, что достаточно много людей плохо воспринимают терапию.



Ранее директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что последствия постковидного синдрома будут сведены к минимуму в случае, если заразившийся коронавирусом человек был привит от инфекции.

