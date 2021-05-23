Медведев объяснил свои слова об обязательной вакцинации против коронавируса

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Заместитель главы Совета Безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал свое заявление об обязательной вакцинации против коронавируса. Об этом сообщает РБК.



Ранее он заявил, что иногда в интересах государства вакцинация может быть обязательной для граждан. Политик подчеркнул, что вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, следует решать исходя из сопоставления ценности одной жизни и всего населения.

На странице Медведева в Facebook один из пользователей поинтересовался, зачем прививаться переболевшим инфекцией. На это зампред Совбеза попросил граждан быть более внимательными.

"Что было сказано мною: а) вакцинация в нашей стране имеет добровольный характер; б) в некоторых случаях при большой общественной опасности развития эпидемии государства вводят обязательную вакцинацию (это был комментарий слов коллеги из ПАСЕ на форуме про решение Европейского суда по вакцинации)", – заявил Медведев.

Перед этим он призвал страны отказаться от вакцинного национализма и договориться о взаимном признании вакцин против COVID-19 для заграничных поездок. По его словам, это вопрос жизни и смерти.

