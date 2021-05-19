В Кремле не прорабатывают вопрос по изменению законодательства для обязательной вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию о введении закона об обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, в настоящий момент так вопрос не стоит. В предметном плане никаких действий в этом плане не выполняется", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что вакцинация может иногда быть обязательной в интересах государства. При этом политик подчеркнул, что вопрос о том, должна ли вакцинация быть обязательной, следует решать исходя из сопоставления ценности одной жизни и всего населения.

Он также добавил, что негативное мнение о вакцинации играет абсолютно деструктивную роль в этом процессе, что усугубляется развитием информационных технологий. В такие процессы следует вмешиваться, считает Медведев.