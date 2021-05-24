YouTube введет налоги для блогеров и добавит рекламу в ролики

С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламу во все видео. Сейчас она есть только на крупных каналах, подключенных к партнерской программе.

Весь доход от рекламных вставок, которые появятся в недостаточно популярных роликах, пойдет в бюджет видеохостинга.

Кроме того, YouTube введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Российские авторы, которые предоставят всю налоговую информацию до конца мая, не будут облагаться сборами, потому что между Россией и США заключено соглашение, исключающее двойное налогообложение. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.