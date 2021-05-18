В Минфине рассказали об опасности утечки биометрических данных

16:44
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сохранность биометрических данных гораздо важнее желания банков сделать систему проще и дешевле. Таким мнением поделился замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в ходе конференции РБК и рейтингового агентства НКР.
"Компрометация биометрических данных – это самое страшное, что может произойти", – приводит его слова РБК.
Моисеев подчеркнул, что человек может поменять пин-код, паспорт и другие документы, а смена биометрии если и возможна, то ценой очень больших издержек.
По мнению политика, подобная утечка может сломать человеку жизнь, поэтому властям стоит обеспечить безопасность биометрии при работе банков через удаленные каналы связи.
В 2018 году "Ростелеком" запустил Единую биометрическую систему, посредством которой банки могут удаленно идентифицировать своих клиентов. Для этого достаточно один раз посетить банковское отделение, оставив образцы голоса и снимки лица.
Ранее стало известно, что мошенники начали записывать голоса своих жертв. Во время разговора они задают вопросы, на которые требуется отвечать "да" или "нет". Позже записи разговоров они используют для оформления кредитов.
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