Почти 20 рейсов задержали и отменили в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В Москве происходят отмены и задержки вылетов самолетов. Об этом информирует портал "Яндекс.Расписания".

Известно, что изменения в расписании затронули 19 рейсов.

Больше всего корректировок произошло в аэропорту Домодедово. Там отменили 8 рейсов. Еще для двух самолетов изменили время вылета.

Во Внуково сообщается о задержке одного рейса. При этом 8 лайнеров не взлетят вовсе.

В Шереметьево об изменениях в расписании не сообщается. Причины корректировок неизвестны.

Ранее самолет рейса Тель-Авив – Москва экстренно сел в аэропорту Шереметьево. У воздушного судна сработал датчик неисправности шасси.

Известно, что после посадки самолет осмотрели специалисты.