Рейс Ростов-на-Дону – Екатеринбург экстренно сел в Волгограде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет, который летел из Ростова-на-Дону в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в Волгограде в связи с плохим самочувствием одного из пассажиров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на аэропорт.

Уточняется, что рейс авиакомпании NordStar совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:34. Пассажира отправили в медицинское учреждение, а в 20:55 самолет вылетел из Волгограда в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что самолет Hawker 900XP, следовавший из Ниццы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Внуково из-за проблем с шасси.

В момент полета на борту находился только экипаж из трех человек, никто не пострадал.